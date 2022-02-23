CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Ama saray da bunu çok merak ediyorsa öğrenmenin bir yolu var. Seçim tarihini bugün açıklasın, yarın adayımızı açıklayalım." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın." açıklaması üzerine "Günaydın Sağlık Bakanı, günaydın." ifadesini kullandı.

Bir hasta tarafından darp edilen Dr. Ebru Engin'in hastanede gözetim altında olduğunu belirten Altay, doktora saldıran kişinin salıverildiğini söyledi. Altay, doktorların korunamadığını savundu. 14 Mart Tıp Bayramı'ndan önce TBMM'nin yapması gereken iki büyük iş olduğunu belirten Altay, "Birincisi, bütün sağlık çalışanlarını memnun edecek yasal düzenlemeyi derhal Meclis'e getirin. İkincisi, sağlık çalışanlarımızı özellikle doktorlarımızı tam güvence altına alan bir yasal düzenlemeyi de derhal çıkaralım. 14 Mart'tan önce sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza iki güzel haber verelim. CHP olarak bu konuda her türlü yapıcı katkıya, desteğe hazır olduğumuzu beyan ediyorum." diye konuştu.

"Herkesin biraz daha sabırlı ve umutlu olmasını bekliyoruz"

Engin Altay, EYT'lilerin dün Meclis'te olduğunu hatırlatarak "AK Parti'li siyasetçilere sesleniyorum; lütfen EYT'lilerin umutlarıyla oynamayın, çaresizlikleriyle dalga geçmeyin. EYT'liler, çaresizdir, mağdurdur." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAR) "2020 yılı hesaplarını inceleyeceğiz" diye yazı gönderdiğini anlatan Altay, "Bu, ayıptır. Bu, kokuşmuşluktur. Bu, devleti küçük düşürmektir. Bu, muhalefeti sindirmenin, muhalefetin burnunu sürtmenin yeni bir yoludur. Bu ceberut iktidarın gitmesine çok az kaldı. Herkesin biraz daha kararlı, sabırlı ve umutlu olmasını bekliyoruz. Medyanın, ekonomi yorumcularının, Enflasyon Araştırma Grubu gibi grupların cesurca gerçekleri kamuoyuyla paylaşmasını diliyor ve bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İnternet sitelerine RTÜK kılıcını giyotin gibi sallıyorlar." diyen Altay, böyle toplumun sadece ayrışacağını ve kutuplaşacağını öne sürdü.

" Türkiye'nin başını belaya sokma"

Ukrayna'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini dile getiren Altay, "Umarız ki Erdoğan'ın kendince ürettiği kehanetler, dünya lideri, bölge lideri olma fantezisi Türkiye'nin başına yeni sorunlar açmaz." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hamlesini kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirten Altay, "Velev ki savaş çıktı; olmasını asla temenni etmiyoruz, inşallah bu beceriksizlikle, bu savrulmayla, bu fantezi dünyasıyla hazırlıksız yakalanıp Türkiye'nin başının ağrıyacağı sorunlarla karşılaşmaz. Bunu umuyoruz ve bunun için de uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, enerjide dışa bağımlılığın yanlış, bir ya da iki ülkeye bağımlılığın felaket olduğunu söyleyerek "Doğal gazı bir yere bağladık, sonuçlarını yaşıyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna sürecinde izlenecek politikanın TBMM'de görüşülerek hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Altay, "Yanına Dışişlerinden yetkili almadan oturup liderlerle konuşarak bu işler olmaz Erdoğan. Türkiye'nin başını belaya sokma. Türkiye'yi gereksiz riske atma. Bir çakıl taşı için hepimiz riske gireriz ama kendin fantezi yapacağım, dünya lideri olacağım, masada yer bulacağım diye Türkiye'yi anlamsız riske ve gereksiz sorumluluğa sokmamasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"Milletin depolarını basıp durma"

Cemevlerinin STK statüsüne alınacağını kaydeden Altay, "Saygı duymuyorsun, bari saygısızlık yapma. Cemevi ibadethanedir. Benim gittiğim caminin elektrik faturasını hangi yolla tahsil ediyorsan, cemevini de öyle yapacaksın. İkisinde de aynı Allah'a dua ediliyor, aynı peygambere salavat getiriliyor. Birini STK, birini ibadethane olur mu öyle şey?" diye sordu.

Altay, fahiş fiyatla mücadele konusuna da değinerek "Fahiş fiyat noktasında mücadele edeceksen Tayyip Erdoğan olarak, Recep Erdoğan'la mücadele edebilirsin. ya da Recep Tayyip olarak Sayın Erdoğan'la mücadele edebilir. Çünkü Türkiye'de fahiş fiyatın müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletin depolarını basıp durma, marketçilerle, bakkalla uğraşma. Hırsını yen. Depocuya baskın vereceğine beynindeki hırsa ve ihtirasa baskın ver." dedi.

"CHP'ye oy veren herkesin gönlündeki aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

CHP Grup Başkanvekili Altay, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir soruyu yanıtlarken "CHP'ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarına işaret eden Altay, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Ama çok merak ediliyorsa, saray da bunu çok merak ediyorsa öğrenmenin bir yolu var. Seçim tarihini bugün açıklasın, yarın adayımızı açıklayalım." ifadelerini kullandı.