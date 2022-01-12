CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Cumhurbaşkanısın, 52 dakika konuşuyorsun, 32 dakikayı CHP'ye ayırıyorsun. CHP korkusu Erdoğan'da fazla nüksetmiş, bir paranoya hali içine düşürmüş." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek kanun teklifinde yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin madde için kapalı oturum talep edeceklerini bildirdi.

Bu maddenin yasalaşması halinde Türkiye'nin yeni bir utanç içine gireceğini savunan Altay, bunu kabul edemeyeceklerini söyledi.

Türkiye'de kadın cinayetlerinin arttığını, öte yandan öğrenci Enes Kara'nın intihar ettiğini anlatan Altay, ülkede her gün bir trajedi ve travma yaşandığını belirtti. Enes Kara'nın video görüntülerine işaret eden Altay, devletin özel, vakıf, cemaat yurtlarının kontrol ve denetimini yapmasını; kaçak yurtların kapatılmasını istedi.

Bazı yurtlarda çocuklara bir ideolojinin dayatılması sonucunda Enes Kara'nın kaybıyla karşı karşıya kalındığını dile getiren Altay, "CHP olarak kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlerin durdurulması için bir an önce İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe konulmasını, çekincenin ortadan kaldırılmasını da ısrarla talep ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili AK Parti'nin tavrı, kadına şiddeti, tacizi, tecavüzü özendirmektedir. İnsanlar cüret ve cesaret bulmaktadır. Bu sebeple İstanbul Sözleşmesi noktasında AK Parti'nin tutumunun bu işlerin yaygınlaşmasına bir vesile olduğunu düşünüyoruz." görüşünü savundu.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Kendisine teşekkür ediyoruz; AK Parti Grubu'nda, CHP'de siyaset yapan herkesin bir kısa metrajlı filmini izledik. Eksik olmasın, sağ olsun. Ama dili her geçen gün daha kabalaşan, kin ve öfke kusan bir hale geldi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı 'edepsiz, çirkef, cahil, sefil, habis' ifadeleri kullanamaz, kullanmamalı. Bu, çocuklara kötü örnek olur. Erdoğan konuşurken '18+' diye bir ibareyi bütün televizyonların kullanması lazım." diye konuştu.

Erdoğan'ın bugünkü konuşması sırasında, "Müflis tüccar eski defterleri karıştırır." sözünü anımsadığını söyleyen Altay, Erdoğan'ın ülke ekonomisindeki yanlış kararlarının faturasının kendisine çıkmasını önlemek için eski defterleri karıştırdığını ileri sürdü. Altay, "Türkiye ekonomisinde artık bir cahiliye devri vardır ve devam etmektedir. Bu kafa, Türkiye ekonomisini olsa olsa duvara toslatır." ifadelerini kullandı.

-"Testinin içinde ne varsa o çıkar"

Altay, Erdoğan'ın kullandığı dili eleştirirken, "Ne yapacağız şimdi? Güleceğiz. Kötü söz, sahibine aittir. Testinin içinde ne varsa o çıkar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti ve CHP'li ekonomistlerin bir televizyon kanalında tartışması için çağrıda bulunan Altay, "Madem bu kadar iddialısın, ekonominin iyi gideceğini söylüyorsun buyur." sözlerini sarf etti.

Engin Altay, Erdoğan'ın CHP'ye yönelik bugünkü sözlerine ilişkin de, "Daha önce söylemiştim; CHP kadar başına taş düşsün, diye. Yine söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanısın, 52 dakika konuşuyorsun, 32 dakikayı CHP'ye ayırıyorsun. CHP korkusu Erdoğan'da fazla nüksetmiş, bir paranoya hali içine düşürmüş. Bundan da tabii memnun oluruz. Bizim projeksiyonlarımızı, projelerimizi soruyor. Biz söylüyoruz, sen yapıyorsun zaten. Taşerona kadrodan, emekliye iki ikramiyeye kadar sayısız CHP'nin önerisini Meclisteki çoğunluğunla birlikte hayata geçiriyorsun." görüşlerini savundu.

Provokasyonlara alet olmayacaklarını vurgulayan Altay, "Ekonomide yaşattığın felaketi, Türkiye'yi kutuplaştırarak, insanları birbirine düşürerek kapatmana seyirci de kalmayacağız, alet de olmayacağız." dedi.

"Türkiye, hiper enflasyonla karşı karşıya"

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bazı ülkelerin enflasyon oranlarındaki artışa ilişkin örnekler verdiğini aktararak, 184 ülkenin enflasyon verilerine ilişkin tabloları basın mensuplarına gösterdi.

Türkiye'nin bu listede, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla 8. sırada yer aldığını belirten Altay, "Enflasyonda dünyada şampiyonlar ligindeyiz. Türkiye, hiper enflasyonla karşı karşıya." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemenin komisyona geri çekildiğini, iktidarın bu konuda bir düzenleme yapmadığını belirten Altay, bu nedenle TBMM mensubu olarak sağlık çalışanlarından özür diledi.

Çok sayıda doktorun yurt dışına adeta kaçtığını savunan Altay, "Erdoğan, 'Sağlık çalışanlarının hakları ödenmez' diyor. Ödemiyor hakikaten. Biz onu, sağlık çalışanlarının haklarının karşılığı yok, diye anlamıştık. Meğer 'Hayır ödemiyorum' diyormuş." görüşünü ileri sürdü.

-"Faize karşı hali buysa..."

Altay, döviz kurunda 20 Aralık 2021 gecesi yaşananların TBMM tarafından araştırılmasına yönelik taleplerinin kabul edilmediğini, burada suç ortaklığı olduğunu iddia etti.

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize karşı olduğunu söylediğini ancak tüketici, ticari ve devlet iç borç faiz oranlarının eylüle göre yükseldiğini belirterek, "Kimi kandırıyorsun? Faize karşı hali buysa, faizi destekleyen halinden Allah Türkiye'yi korusun." sözlerini sarf etti.

Kur garantili TL mevduata yatırılan 1 milyon liranın, 20 günlük dolar/TL kurundaki yükselişle 188 bin lira faiz getireceğini anlatan Altay, bunun 38 bin lirasını banka öderken, 150 bin lirayı Hazinenin vereceğini söyledi. Altay, "Fakirden alıp zengine verme bu. Rakam büyüdükçe para büyüyecek. Erdoğan cebinden mi verecek? Yok, Hazineden verilecek. İşte vatandaş böyle soyuluyor. Ekonominin, ekonominin E'sinden haberi olmayan ekonomi cahilleri tarafından yönetildiği konusundaki kanaatimi bu vesileyle pekiştirdim." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, sorunların çözümü için acil seçim yapılması gerektiğini iddia etti.

"Bu yurtlarda görmediğimiz bir şey kalmadı"

Enes Kara'nın ölümüne ilişkin bir soruyu yanıtlarken Altay, devlet görevlilerinin, özellikle kaçak cemaat yurtlarına göz yummaması gerektiğini söyledi. Altay, "Bu yurtlarda yangından tacize, tecavüze, cinayete ve intihara kadar görmediğimiz bir şey kalmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaz aylarında ekonomide olumlu gelişmeler yaşanacağına ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine de Altay, "Erdoğan da damadın masal yöntemiyle yürüyor. Bu kafayla Türkiye ekonomisi keşke iyi olsa, iyi olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında TBMM'ye gelen fezlekeye ilişkin görüşü sorulan Altay, "Hiçbir siyasetçinin ve siyasi partinin terör örgütleri ve teröristlerle ilişkisini, irtibatını tasvip etmemiz mümkün değil. Biz sadece siyasetçilerin sadece terör örgütleriyle değil, suç örgütleriyle ilişkilerini ve fotoğraflarını da kabul ve tasvip etmiyoruz. Hukuki süreç yürüyebilir ama herkes için hukuki süreç yürürse bu doğru bir yaklaşım olur." yanıtını verdi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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