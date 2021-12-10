CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranının 2022 yılında yüzde 36 yerine yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı hakkında, "MTV oranı yüzde 36 olmadığı için Erdoğan'a teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Enflasyon yüzde 22, MTV yüzde 25. 'Yüzde 36'dan 25'e çektik.' diye hava atacak akşam sabah." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, "Mülkiye Dayanışması" öğrenci grubu tarafından düzenlenen forumdaki olaylara değinerek, Emniyet teşkilatından bu gerilimi bitirmesini istedi.

Öğrencilere sağduyu çağrısında bulunan Altay, üniversitelerin kavga yeri değil en aykırı düşüncelerin yüksek sesle dile getirildiği ortamlar olduğunu ifade etti.

Altay, 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş'taki terör saldırısının yıl dönümü olduğunu anımsatarak, burada şehit olanların yakınları için toplanan paraların hala sahiplerine verilmediğini söyledi. Engin Altay, "54 milyon hala adreslerine ulaştırılmadı. Paranın peşinde değiliz ama milletimizin yardımlaşma duygularının hükümetçe istismar edilmesini, adeta paraya çökülmesini ve hak edenlere çok komik rakamların, aylık 290-300 lira gibi ödenmesini bir ucubelik olarak buluyoruz." diye konuştu.

Kuzey Irak ve İdlib'den dün şehit haberler i geldiğini hatırlatan Altay, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2022 yılı bütçesinde öngörülen tutarın, döviz kurundaki artış nedeniyle değer kaybettiğini belirten Altay, "126,9 milyar dolarla 211 milyar dolarlık işi nasıl yapacaksınız? Yarı yarıya değer kaybetmiş. Erdoğan'a sormak lazım bu bütçe nasıl hayata geçecek? 2022 yılı hangi şart ve koşullarda vatandaşımız için zorluk, sıkıntı ve acıları beraberinde getirecek merak ediyoruz. TBMM'de görüşülen bütçenin derhal geri çekilip revize edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'yi "terörize, kriminalize" ettiğini, milletvekillerine fiziki olarak saldırmaya kalktığını öne sürerek, "O, koltukta oturduğu sürece kimse güvende değil. Bakan, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine fiziki olarak saldırma kuvvetini kendinde buluyorsa vay vatandaşın haline." sözlerini sarf etti.

Soylu'nun, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında 524 öğrenciyi terörist olarak itham ettiğini söyleyen Altay, "Hızını kesemedi beyefendi, evvelki gün TBMM Genel Kurulunda 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı personel içinde 557 terörist var.' dedi. Sen raf elması mısın? Devletin polisi, jandarması, emniyeti, istihbaratı sende. Savcılar da zaten emir ve talimatlarınızı bekliyor. Gereğini yap. Bir kovuşturmadan geçtim, bir kişiyle ilgili bir tek soruşturma yok. Sen ne hadle, ne yüzsüzlükle, ne pişkinlikle 557 işçiyi, alın teriyle rızkını kazanmak isteyen insanı terörist ilan ediyorsun?" dedi.

Altay, İçişleri Bakanı Soylu'nun insanları fişlediğini iddia ederek, "Boğaziçililer, İBB'liler, CHP'liler terörist. Onu bunu bilmem ama bir terörist arıyorsa İçişleri Bakanı, suç örgütleriyle bu kadar et tırnak olmuş olan kendisine, kendi kendisini göremiyorsa da aynaya bakacak." şeklinde konuştu.

Soylu'nun, kendisine yönelik iddialara "Devleti töhmet altında bırakamazsınız. Devleti lekelemeyin." karşılığını verdiğini aktaran Altay, "Devleti töhmet altında bırakan yok. Lekeli olan devlet değil Sayın Soylu, lekeli olan sensin. Kaybettiğin itibarı da TBMM'de kavga çıkararak, muhalefete saldırarak, İBB'ye iftira atarak kurtaramazsın. Senin itibarın yerle yeksan olmuş." görüşlerini savundu.

"Marketlerde etiket değiştirme personeli çalışmaya başladı"

Asgari ücrete yapılacak zammın belirlenmesinde TÜİK'in mi çarşı pazarın mı enflasyonuna bakılacağını soran Altay, "TÜİK'in enflasyonu örtmesi, gizlemesi insanların rızkına göz dikmektir, alın teri hırsızlığıdır, ah almaktır. TÜİK Başkanı, vebal var bunun içinde. Bu vebalin bir bedeli var. Sana bu bedeli ödetirler, hem bu dünyada hem öbür dünyada." ifadelerini kullandı.

Altay, marketlerde etiket değiştirme personelinin çalışmaya başladığını öne sürerek, iktidarın politikalarını değiştirmemesi halinde 6 ay sonra Türkiye'yi üç haneli "hiper enflasyona" götüreceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MTV'nin 2022 yılında yüzde 36 yerine 25 artırılmasına karar verildiğini hatırlatan Altay, "MTV oranı, yüzde 36 olmadığı için Erdoğan'a teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Enflasyon yüzde 22, MTV yüzde 25. 'Yüzde 36'dan 25'e çektik.' diye hava atacak akşam sabah." şeklinde konuştu.

"Allah en çok kul hakkı yiyenleri, sonra Allah ile aldatanı sevmez"

Engin Altay, akaryakıt fiyatlarına ilişkin tabloyu göstererek, motorin ve benzin fiyatlarının 10 lirayı aştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında, Bakara suresinden ayetler okuduğunu anlatan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aklına Bakara suresiyle alay eden Egemen Bağış gelmiş olmalı. 'Rabb'imiz, Kur'an-ı Kerim'de sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız, buyurmaktadır.' demiş. Adam gidecek, evi soyacak, 'Bakara suresi öyle dediği için yaptım.' mı diyecek? Sen milleti soymuşsun, açlığa mahkum etmişsin, faturayı Allah'a kesiyorsun. Bundan büyük günah, ayıp olur mu? Sen beceriksizliğin, israfın, yolsuzluğa çanak tutmanın, devletin kaynaklarını eşe dosta kesmenin faturasını Cenabı Allah'a nasıl kesersin? Kusuru işle, faturayı Allah'a kes. Bu da yeni bir icat. Erdoğan şunu bilmiyor, Cenabı Allah en çok kul hakkı yiyenleri, sonra Allah ile aldatanı sevmez. Sen millete Bakara suresinden ayet okuyacağına, Allah'ın kul hakkı, Allah ile aldatanlarla ilgili emrini oku ve daha fazla günaha girme."

CHP'li Altay, bir gazetecinin, Merkez Bankasının döviz kuruna yönelik bugünkü müdahalesini değerlendirmesini istemesi üzerine, "Erdoğan konuşmaya başlarken doğal olarak dövizde artış, tırmanış oluyor. Merkez Bankası doğal bir müdahale gereği hissediyor. Merkez Bankası biliyor ki Erdoğan ağzını açtığında Türk lirası değer kaybetmeye, dolar değer kazanmaya devam edecek. Kendilerince bunu bir-iki saatliğine ertelemeye çalışıyorlar." dedi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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