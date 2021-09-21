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CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "100 yıla bak. Lozan'ı, Kıbrıs'ı, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını, 'Haşhaş ekemezsin' diyen ABD'ye çekilen resti, ambargolara meydan okumayı, İkinci Dünya Savaşı'nı sınırlarımızın dışında tutma kabiliyet ve becerisini göreceksin" dedi.

HATAY (İHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "100 yıla bak. Lozan'ı, Kıbrıs'ı, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını, 'Haşhaş ekemezsin' diyen ABD'ye çekilen resti, ambargolara meydan okumayı, İkinci Dünya Savaşı'nı sınırlarımızın dışında tutma kabiliyet ve becerisini göreceksin" dedi.

Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, üniversite öğrencilerinin kredi borçlarına dikkat çekerek, yaklaşık 5 milyon öğrencinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile borç yazışması içinde olduğunu belirtti. Altay, "400 bin öğrenci kredi borçları nedeniyle icralık durumda. Üniversite öğrencileri, barınma sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Bu çocukları sokakta bırakamazsınız. Kısa vadeli çözüm öneriyoruz: Bütün kamu misafirhanelerinin öğrencilere tahsisini talep ediyor ve bekliyoruz. Belki yüzde 10-20'sini kurum mensuplarına acil haller için ayırabilirsiniz. 6 ay, bir yıl kamu görevlilerimiz Ankara'ya geldiklerinde bir otelde kalabilir ama öğrenciler çadırda kalamaz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkevi için söylediği 'Son 500 yıllık hariciye tarihimizin gurur abidesi' sözlerini değerlendiren Altay, "Sayın Çavuşoğlu, 500 yıl geriye gitmiyorum, 100 yıla bak. Lozan'ı, Kıbrıs'ı, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını, 'Haşhaş ekemezsin' diyen ABD'ye çekilen resti, ambargolara meydan okumayı, İkinci Dünya Savaşı'nı sınırlarımızın dışında tutma kabiliyet ve becerisini göreceksin. Eğer bir kule, bu saydığım konulardan kıymetliyse vah ki vah, yazık ki yazık" dedi.

Altay, Kürt sorununa ilişkin soruya, "Kürt sorununun tek adresi var TBMM'dir, dedik. Ama, bırakın İmralı'yı, Kandil'i, şunu bunu, HDP'yi bile kriminalize eden, terörize eden bir bakış da Meclis'te. Böyle bakıldığı zaman Kürt sorununun çözümü noktasında Cumhur İttifakı'nı samimi görmüyoruz. Bir Kürt sorunumuz vardır ve bunun yegane çözüm merci TBMM'dir. CHP, bunun üstünde bir güç, kuvvet, yetki, organ tanımıyor. Sayın Sezai Temelli'nin söylemi kendini bağlar, cevap vermek durumunda değilim" şeklinde cevap verdi. - ANKARA

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