CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her gün çıkıp, iki yıl önceden teşkilatını seçim havasına neden sokuyorsun? Seçimin 2023'te olmayacağını Erdoğan da biliyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her gün çıkıp, iki yıl önceden teşkilatını seçim havasına neden sokuyorsun? Seçimin 2023'te olmayacağını Erdoğan da biliyor." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Türkiye'de on binlerce madencinin Ankara'ya yürüyebildiğini, şimdi ise Ankara girişinde 40 madencinin abluka altında olduğunu savundu.

Madencilerin, 8 yıldır sürüncemede bırakılan tazminatlarını talep ettiklerini ve bu miktarın 25 milyon lira olduğunu dile getiren Altay, "880 işçinin tazminat alacağı 25 milyonu ödememekte direnen bir devletle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz." dediğini anımsatan Altay, "(Memleketi teslim edemeyiz) ne demek? Buna millet karar verir. Ne demek istiyorsun? Sandık sonuçlarına karşı başka bir düşüncen mi var?" diye sordu.

Erdoğan'ın, "Gelince uçakları satacaklarmış, dünyayı dolaşacaksın, tarifeli uçakla mı? Trenle mi gideceksiniz?" dediğini aktaran Altay, "Evet, tarifeli seferle de gideceğiz elbette. Gerekirse trenle, otobüsle de gideceğiz. 13 uçağın hepsini satacak değiliz. 11'ini satarız ikisi yeter. Bizim yönettiğimiz devlette Kıbrıs'a 7 uçakla gidilmeyecek. Aynı ile, aynı açılışa, üç bakan, üç ayrı özel uçak tutup gitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın teşkilatlarına, "Kapı kapı dolaşacaksınız, sıkmadık el bırakmayacaksınız, 2023 seçimleri çok önemli" dediğini belirten Altay, şöyle devam etti:

"Seçimleri 2023'te yapacaksak iki yıl var. Her gün çıkıp, iki yıl önceden teşkilatını seçim havasına neden sokuyorsun? Seçimin 2023'te olmayacağını Erdoğan da biliyor. Teşkilatları vatandaşlara ne anlatacak merak ediyorum. Gençlerin geleceğini, umutlarını çaldınız. Gençler bunalımda. Gençler korkuyor ama senden değil; işsizlikten ve iş bulamamaktan korkuyor. Senden korkmuyor, sandığı bekliyor bizim gibi. Her dört gençten biri işsiz. Gençler, Türkiye'de yaşamak istemiyor."

-"Kara bir gölge gibi duruyor"

Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "on bin dolar alan siyasetçi" iddiasının, siyasetin üzerinde kara bir gölge gibi durduğunu belirterek, "Adalet Bakanı, bin değil on bin hakim, savcı alsa da on bin dolar kepazeliği açığa çıkaramazsın. Bunun için mevcut savcı içinde bir cesur, erdemli, yürekli savcı aramaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nda, Süleyman Soylu soğuk savaşının tüm hızıyla devam ettiğini öne süren Engin Altay, "Andımıza sahip çıkan Trabzon Emniyet Müdürü soluğu Sudan'da aldı. Devlet Bahçeli'ye rağmen Erdoğan, Soylu ile sosyal mesafeyi korurken, Bahçeli'ye de kararname ile cevap verdi. Bahçeli 'sosyal mesafeyi kapatın' derken, Cumhurbaşkanı mesafeyi korumaya devam ediyor. Şu anda Süleyman Soylu'nun sırtında, Erdoğan ile Bahçeli bilek güreşi yapıyor. Fakat ben bunu keyifle izleyemiyorum, çünkü bu bilek güreşi aynı zamanda devleti de çürüten bir tablodur." ifadelerini kullandı.

Bir AK Parti İlçe Başkanlığının, "Milli Savunma Bakanlığına yapılacak alımlar için kendilerine müracaat etmelerini isteyen bir yazı paylaştığını" öne süren Altay, "Milli Savunma Bakanı bu saatten sonra bu alımı yapamazsın. Bu alımı yaparsan, AK Parti teşkilatlarının referansıyla 3 bin 500 kişiyi Milli Savunma Bakanlığına almış olursun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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