CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, adalet aradıklarını ve bulana kadar da aramaya devam edeceklerini belirterek, "Adaletin tecellisini engelleyen herkesle de çatır çatır mücadele edeceğiz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, adalet aradıklarını ve bulana kadar da aramaya devam edeceklerini belirterek, "Adaletin tecellisini engelleyen herkesle de çatır çatır mücadele edeceğiz." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, bugünü, "en kara, en ayıplı gün" şeklinde adlandırdı.

27 Mayıs'ın, büyüyen, gelişen Türkiye'nin önüne kurulmuş ilk ve en büyük tuzak, emperyal bir proje olduğunu dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Keşke 27 Mayıs 1960'dan biraz ders çıkarabileydik. Demokrasinin faziletini, kıymetini, önemini hep birlikte biraz bilebilseydik. Çünkü ayıp 1960'ta kalmadı, sonrasında sayısız darbe ve muhtıra yaşadık. Bunlar 27 Mayıs'ın ürünü ve eserleridir. 27 Mayıs olmasaydı diğer darbe ve muhtıralar olmazdı. Hepsini lanetliyoruz, birbiriyle aynı görüyoruz, Türk demokrasisine tecavüz olduğunu düşünüyoruz. Hepsinin hedefi demokrasiydi. Türkiye'de artık darbe olmayacak, olamayacak. Kimse aklından darbeyi geçirmeyecek, geçiremeyecek.

Bugün beyefendi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda demokrasi hamaseti yaptı. 27 Mayıs üzerinden Türkiye'yi kamplaştırma, kutuplaştırmaya devam etti. Menderes'in ideallerinin, ilkelerinin, anlayışlarının günümüzde takipçileri var. O, Tayyip Erdoğan değil. CHP'yi çağırmıyorsun, çağırma. Yahu bari Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ı çağırın, bir davet edin. Darbe mağdurluğuna yatıyorsun. Korkma, kimse sana darbe yapamayacak. Millet sana sandıkta darbe yapacak. Bir Cindoruk var, bari onu çağır."

-"Elimize fener alıp savcı mı arayacağız?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Adnan Menderes'e Fatiha okuduktan sonra CHP'ye "verip veriştirdiğini" ileri süren Altay, "(Hırsızlık) demiş. Allah'tan kork, kuldan utan. Kendi bakanlığına fahiş fiyattan dezenfektan satan bakan için araştırma istedik." ifadesini kullandı.

"Elimize fener alıp savcı mı arayacağız?" diye soran Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "mafyanın ayda 10 bin dolar verdiği siyasetçiyi" açıklamasını istedi.

Altay, "Kimin kimin yanında olduğunu, olacağını bilmem. Kimin kimin emrinde olduğunu, olacağını bilmem. Biz adalet aradık, adalet arıyoruz, adalet aramaya da devam edeceğiz. Bulana kadar arayacağız. Adaletin tecellisini engelleyen herkesle de çatır çatır mücadele edeceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Soylu'ya yazı yazarak, 10 bin dolar alan ismi açıklaması talep etmesini isteyen Altay, "Bu isim İçişleri Bakanı'nda var. İçişleri Bakanı suçu ve suçluyu saklamış, gizlemiş. Bunun adı yardım ve yataklıktır. Mafya, bu kişiye parayı yeni vermeye başlamışsa onu da açıklasın." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, Fethiye'de bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin paylaştığı tweet ile ilgili idari ve adli işlem yapılıp, yapılmadığı sorusunu yöneltti.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin sözlerini de eleştirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğer muhalefet liderleri, ne yaparsan yap 81 ile de gidecek. İster önlerine trol koy, ister mafya koy, ister fanatik partililerini koy, ister uzun menzilli silahı olan o adamı koy. Onların güvenliğini sağlamak senin görevin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden