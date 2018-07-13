İnce'nin "Engin Altay'ı Dinledim, Konuşmadım" Sözlerine Cevap: O Gece Çıkıp Ne Diyecektik

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Engin Altay'ı dinledim, seçim gecesi konuşmadım" sözlerine ilişkin, "O gece çıkıp ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık. Karar benim değildir, onundur. Ben liderlik yaptığım noktalarda, etrafımdakileri dinlerim, kararı ben veririm" değerlendirmesinde bulundu.

ALTAY, İNCE'NİN AÇIKLAMASINA MECLİS'TE YANIT VERDİ

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir televizyon programında, "Engin Altay'ı dinledim, seçim gecesi konuşmadım" yönündeki açıklamasını sorması üzerine Altay, değerlendirmeyi yaptı:

"O GECE ÇIKIP NE DİYECEKTİK?"

Engin Altay, "O geceyle ilgili Sayın İnce, belki biraz eksik söyledi. O gece açıklama yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir değerlendirmeyi kendi aramıza yaptık. YSK ve Anadolu Ajansı verilerinin netleşmesi noktasında bence beklemekte fayda vardı. Halen aynı düşüncedeyim. O gece çıkıp ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık. Verileri, veri akışlarını takip ediyoruz. Tabloya bakıyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından özel olarak da veri alıyoruz. Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu saat 9 itibarıyla gördük" açıklaması yaptı.

"KARAR KENDİSİNE AİTTİR"

Altay, "Ama siyasette umut bitmez. Gece'nin 4'ünde kalkıp, Erdoğan'a hayırlı olsun demesinin de bir anlamı yoktu. Karar benim değildir, onundur. Ben liderlik yaptığım noktalarda, etrafımdakileri dinlerim, kararı ben veririm. O karar da bizim değerlendirmelerimizle birlikte kendisine aittir. Kendisi de öyle söyledi zaten. Bunu mesele yapmanın bir alemi yok" ifadelerini kullandı.

"NETLEŞMEMİŞ BİR YENİLGİYİ KABULLENMENİN ANLAMI YOK"

Altay, "Şunu anlamıyorum; 'o gece niye 2'de 3'te televizyona çıkılmadı' kamuoyu bu meseleye çok takıldı. Çıkılıp ne denilecekti? Herkes işin son dakikasına kadar, sandıktaki sandıkta, seçim kurullarındaki burada işini yapar, bütün bu işler, ertesi gün öğlene doğru bitti. İş bitmeden, çıkıp da ortalığı birbirine katmanın da alemi yok, daha netleşmemiş bir yenilgiyi kabul etmenin de bir alemi yok. Yapılanlar doğrudur. 24 Haziran'la ilgili bir şey kaşınmak isteniyorsa, kaşınacak nokta gece niye açıklama yapılmadı noktası değildir" diye konuştu.

"CHP'NİN SAHİBİ TEŞKİLATTIR"

Muharrem İnce'ye dünkü açıklamalarından dolayı kırgın olup olmadığının sorulmasına karşılık Altay, kırılmadığını, İnce'nin 16 yıllık dostu olduğunu, ömrü sona erene kadar da dostu kalacağını söyledi. Kurultaya yönelik imza tartışmalarının sorulması üzerine Altay, CHP'nin sahibinin örgüt olduğunu vurguladı.

PARTİ ÖRGÜTÜ ORTAYA İRADE KOYARSA KURULTAY YAPILACAK

Altay, parti örgütünün böyle bir değerlendirme ortaya koyması halinde elbette kurultayın yapılabileceğini savunarak, "Ama bin 270, bin 280 insanın ayrı ayrı ne düşündüğünü ben bilmiyorum. En azından 650 insanın, nihai olarak bir karar, irade koyduğunu henüz görmüş değilim. Görürsek zaten bu mesele hallolmuş olunacak" diye konuştu.