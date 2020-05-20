CHP Grup Başkan Vekili Özel: "Meclis'in açık olması bu ülkenin kader birlikteliği anlamına gelir"
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CHP Grup Başkan Vekili Özel: "Meclis'in açık olması bu ülkenin kader birlikteliği anlamına gelir"

CHP Grup Başkan Vekili Özel: "Meclis'in açık olması bu ülkenin kader birlikteliği anlamına gelir" Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Meclis'in hiçbir şey yapmasa bile, açık olması bu ülkenin kaderi ve kederi paylaştığı anlamına gelir" dedi.

20.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:28

CHP Grup Başkan Vekili Özel: "Meclis'in açık olması bu ülkenin kader birlikteliği anlamına gelir"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Meclis'in hiçbir şey yapmasa bile, açık olması bu ülkenin kaderi ve kederi paylaştığı anlamına gelir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, dünyadaki bütün Parlamentoları'nın açık olduğunu belirterek, "Parlamento açık olmalı. Açık olduğu takdirde 'neler yapacak' dediğinizde hangisini söylerseniz, bir başka beklentiyi önemsemiyor gibi olacaktır. Çiftçilerin borçlarının bilinmesini öneriyoruz. Meclisi açın, çiftçilerin borçlarını silelim. Meclisi açmak için adım atılmıyor" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle konuştu:

"Milletin ümitleri kırıldı. Burası milletin her şeyi beklediği yer. Bu Meclis'in hiçbir şey yapmasa bile, açık olması bu ülkenin kaderi ve kederi ile ortaklaştığı anlamına gelir. Bu Meclis'in kapalı olması Milletin Meclisi'nin, milletin vicdanıyla arasında bir kopuş olduğunu gösterir."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 2020 mesajını hatırlatan Özel, Meclis'in ilk işinin hayvan hakların olduğunu söylediğini ifade etti. Özel, "Beş parti mutabık mı? Beklenti tamam mı? Raporu var mı? Artık bunu yapmamız gerekiyor mu? Bizden utanmıyorsun, kediciklerden, köpeciklerden utanın. Bizim hatırımız yoksa, bu küçük dostlarımızın Mustafa Şentop'ta bir hatırı vardır. Hiç bir şey yapmasak, onu yaparız. Ama Meclisin işi yok denmesini doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Özel: 'Meclis'in açık olması bu ülkenin kader birlikteliği anlamına gelir'

Kaynak: İHA

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