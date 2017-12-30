CHP Giresun Olağan İl Kongresi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi partisinin il kongresinde, "Kendimize güveniyoruz, ittifak diye de bir kavramı tanımıyoruz, yola çıktık başaracağız." dedi.



Milletvekili Hamzaçebi, Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi'nde düzenlenen CHP Giresun 36. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP'nin bir dava partisi olduğunu söyledi.



Hamzaçebi, " Türkiye Cumhuriyeti gibi milletimizin 20. yüzyıldaki en büyük modernleşme projesi olan bir büyük devrimi gerçekleştiren partidir. Bu partinin mensubu olarak Cumhuriyetin 100. yılına doğru giderken görevimiz, sorumluluğumuz çok daha büyük." dedi.



Hamzaçebi, CHP'nin ve halkın önündeki en önemli meselenin 2019'un kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu belirterek, "Sadece bu mudur'Elbette ki onunla birlikte yapılacak olan milletvekilliği genel seçimleridir. Yine 2019 yılının mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerdir. Yani önümüzde üç büyük seçim bulunmaktadır." diye konuştu.



"Seçimlere ittifak kavramlarıyla hazırlanılmaz." diyen Hamzaçebi, "İttifak ne demek arkadaşlar''Kendimize güvenmiyoruz başka partilerle beraber olacağız.' Kendimize güveniyoruz, ittifak diye de bir kavramı tanımıyoruz, yola çıktık başaracağız." şeklinde konuştu.



Öte yandan kongrede yapılan oylamada CHP Giresun İl Başkanlığına Necati Tığlı yeniden seçildi.



Tığlı'nın oluşturduğu yönetim kurulu ise Türker Akgün, Önder Altundaş, Günnür Aydın, Murat Bektaş, Fikri Bilge, Ali Çetin, Hayrettin Evci, Özgür Kabagöz, Arzu Kanber, Gürzap Kara, Ahmet Nejat Karibrahim, Zeliha Tosun Keskin, Burak Ocak Öğütçü, Kadem Özbay, Mesut Öztürk, Orhan Sarımehmetoğlu, Gökhan Sayın, Gökhan Şenyürek, Taner Yazıcı ve Ömer Mustafa Yılmaz'dan oluştu.



Kongreye CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, İYİ Parti Giresun İl Başkanı Ünzile Yüksel ve partililer katıldı.