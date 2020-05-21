CHP Giresun Milletvekili Tığlı çay üreticileriyle bir araya geldi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Eynesil ilçesinde çay üreticileriyle bir araya geldi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Eynesil ilçesinde çay üreticileriyle bir araya geldi.

Tığlı, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ile ilçenin Gümüşçay Mahallesi'nde çiftçilerle sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tığlı, çay üreticilerinin özellikle kota konusunda sıkıntıları bulunduğunu iddia ederek, "Devlet politikası istikrarlı olsun diyoruz. Üreticiler özel sektörün eline düşmesin diyoruz. CHP kadroları ve Giresun milletvekili olarak her zaman üreticimizin yanında yer aldık. Bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA