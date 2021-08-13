CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin İskenderun İlçe Başkanlığını ziyaret etti
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CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin İskenderun İlçe Başkanlığını ziyaret etti

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin İskenderun İlçe Başkanlığını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Politika

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin İskenderun İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin İskenderun İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Böke, ziyaretteki konuşmasında, iklim değişikliklerinin, kontrol edilmesi zor afetlere yol açtığını belirtti.

Birçok kentte orman yangınları ile sel olaylarının yaşandığını söyleyen Böke, "Küresel felaketlere yol açan ve artık ülkemizin gerçeğine dönüşmüş olan iklim kriziyle mücadele için gereken tüm adımlar atılmalı, vakit kaybetmeden Paris İklim Anlaşması meclisten geçirilmelidir. Biz hazırız. Bunu yapmaya çok ihtiyacımız var." dedi.

Böke, konuşmasının ardından parti yöneticileriyle toplantı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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