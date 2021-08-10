CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Politika

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin Hatay İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin Hatay İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası burada gazetecilere açıklama yapan Böke, orman yangınlarına değindi.

CHP'li belediyelerin yangın bölgelerinde alevlerin sönmesi için canla başla çalıştığını belirten Böke, sözlerine şöyle devam etti:

"Halkla omuz omuza, birlikte emek verdiler ve yetmedi, sayın Genel Başkanımızla birlikte Türk Hava Kurumunu ziyaret ederek şunu söylediler; 'İhtiyacınız olan 4 milyon doları devlet size vermiyorsa, siz bulamıyorsanız, bu paranın doğru kullanılacağını güvence altına alarak biz belediyeler olarak elimizden geleni yapmaya hazırız' dediler sayın Genel Başkanımızın açık talimatıyla. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi bugünden söylüyor, biz yangınları söndürecek, çıkmadan bitirecek yatırımları bütçeden, halkın vergisiyle, halk için kullanmanın sözünü bugünden veriyoruz."

Böke, bugün işsizlik oranlarının açıklandığını hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

Böke ve beraberindekiler daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldüğü iddiasını net bir dille yalanladı
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldüğü iddiasını net bir dille yalanladı
CHP'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü' iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası
CHP'den "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan İlham Aliyev Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:43:49. #1.16#

title