CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap

25.09.2020 17:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:31

CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap CHP'li İnce: "Bu yargının işidir"İktidara gelmeleri durumunda birçok özel şirkete kamu olarak el koyacakların söyleyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye CHP'li Muharrem İnce'den cevap geldi.

CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap

CHP'li İnce: "Bu yargının işidir"

YALOVA -İktidara gelmeleri durumunda birçok özel şirkete kamu olarak el koyacakların söyleyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye CHP'li Muharrem İnce'den cevap geldi. İnce, "Bu yargının işidir. Siyasetçinin işi değildir" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, başlattığı 1000 günde Memleket Hareketi gezileri kapsamında memleketi Yalova'ya geldi. Bu kapsamda Yalova'da gençlerle sohbet eden ve fotoğraf çekilip sorularını yanıtlayan İnce, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin şirketlere yönelik sözlerine de cevap verdi. İlkesel olarak bu sözleri doğru bulmadığını belirten İnce, "Ben konuya ilkesel bakarım. Bir kişinin ne söylediği önemli değildir. Bunu söyleyen bizim arkadaşımız dahi olsa bunu da ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Siyasetçi kendisini yargının yerine koymamalıdır. Siyasetçi gücü ele geçirdiğinde kendisini yargının yerine koyarsa o halde bizim karşı çıktığımız şeye ters düşeriz. Siyasetçinin yapması gereken asıl şey, yasal ve anayasal düzenlemelerle bağımsız bir yargı yapısının oluşmasını sağlamaktır. Bu yargının işidir. Siyasetçinin işi değildir" dedi.

CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap
CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap
CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap
CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Arda Turan Murat Şahin Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 17:31:25. #1.14#
title