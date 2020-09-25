CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap

CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap CHP'li İnce: "Bu yargının işidir"İktidara gelmeleri durumunda birçok özel şirkete kamu olarak el koyacakların söyleyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye CHP'li Muharrem İnce'den cevap geldi.

CHP Genel Sekreteri Böke'ye İnce'den cevap

CHP'li İnce: "Bu yargının işidir"

YALOVA -İktidara gelmeleri durumunda birçok özel şirkete kamu olarak el koyacakların söyleyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye CHP'li Muharrem İnce'den cevap geldi. İnce, "Bu yargının işidir. Siyasetçinin işi değildir" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, başlattığı 1000 günde Memleket Hareketi gezileri kapsamında memleketi Yalova'ya geldi. Bu kapsamda Yalova'da gençlerle sohbet eden ve fotoğraf çekilip sorularını yanıtlayan İnce, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin şirketlere yönelik sözlerine de cevap verdi. İlkesel olarak bu sözleri doğru bulmadığını belirten İnce, "Ben konuya ilkesel bakarım. Bir kişinin ne söylediği önemli değildir. Bunu söyleyen bizim arkadaşımız dahi olsa bunu da ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Siyasetçi kendisini yargının yerine koymamalıdır. Siyasetçi gücü ele geçirdiğinde kendisini yargının yerine koyarsa o halde bizim karşı çıktığımız şeye ters düşeriz. Siyasetçinin yapması gereken asıl şey, yasal ve anayasal düzenlemelerle bağımsız bir yargı yapısının oluşmasını sağlamaktır. Bu yargının işidir. Siyasetçinin işi değildir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı