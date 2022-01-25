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CHP Genel Sekreteri Böke, AKPM'de bir komitenin başkanlığına seçildi

CHP Genel Sekreteri Böke, AKPM'de bir komitenin başkanlığına seçildi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu üyesi ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi başkanlığına seçildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu üyesi ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi başkanlığına seçildi.

AKPM'den yapılan açıklamada, AKPM Genel Kurulu Kış Oturumunda yapılan oylamada Böke'nin Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesinin başkanlığına seçildiği belirtildi.

Böke, söz konusu komitenin başkanlık görevine getirilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tebrik ve iyi dileklerini paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Sosyal adaleti, hak temelli demokratik hukuk düzenini inşa etmek için her yerde mücadeleye devam." ifadesini kullandı.

81 üyesi bulunan komite, toplumdaki savunmasız kişilerin durumunu dikkate alarak, sosyal haklar ve politikalar, halk sağlığı, sürdürülebilir kalkınma, ekonomik iş birliği, yerel ve bölgesel demokrasi ve bu alanlarda iyi yönetişim ile ilgili konuları ele alıyor.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Selin Sayek Böke, Türk, Güncel, Haber

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