CHP Genel Müdürü Karakoç'un Acı Günü
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Genel Müdürü Özgür Karakoç'un babası emekli emniyet müdürü Coşkun Karakoç'un cenazesi toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Genel Müdürü Özgür Karakoç'un babası emekli emniyet müdürü Coşkun Karakoç'un cenazesi toprağa verildi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde önceki gün geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Coşkun Karakoç (80) için Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Karakoç'un yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ile Özgür Özel, parti yöneticileri, milletvekilleri ve genel merkez çalışanları katıldı.
Karakoç'un cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.