CHP Genel Merkezinde bir çalışanda koronavirüse rastlanması CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreterinde virüse rastlanması sonucu testten geçirilen, temasta olduğu kişilerin sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreterinde virüse rastlanması sonucu testten geçirilen, temasta olduğu kişilerin sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sarıbal'ın sekreteri olarak görev yapan A.Ç'nin, beraber yaşadığı anne ve babasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Test yaptıran A.Ç'de de geçen hafta çarşamba günü koronavirüse rastlanması üzerine CHP Genel Merkez yöneticileri harekete geçti. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilerek, sekreter A.Ç'nin temaslı olduğu kişiler kamera kayıtları incelenerek tek tek tespit edildi.

Yapılan inceleme sonrası A.Ç. ile temaslı olduğu belirlenen 25'e yakın kişiye test yapıldı.

Bu testlerin sonucunun negatif çıktığı, personele her ihtimale karşı 14 gün idari izin verildiği bildirildi.

CHP Genel Merkezindeki tedbirlerin daha da artırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA