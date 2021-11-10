CHP Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi - Haberler
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CHP Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Kültür Sanat

- CHP Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi.

- CHP Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdardaroğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımı ile Parti Genel Merkezinde Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi. İlber Ortaylı'nın Atatürk, Atatürk'ün yakın çevresini ve Atatürk'ün düşünce yapısını anlattığı konferansın ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu, konferansa yaptığı katkılardan dolayı Ortaylı'ya plaket takdim etti.

CHP Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi

CHP Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi

CHP Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Son Dakika Haberleri
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