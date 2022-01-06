CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na tepki

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumlarına yönelik baskınlarına tepki gösterdi.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ile beraberindeki heyet, CHP Genel Merkezi önüne gelerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kamu kurumlarına yönelik yaptığı baskınlardan dolayı protesto ederek tepki gösterdi. Gerçekleştirdikleri eylemi kendi özgür iradeleriyle yaptıklarını söyleyen Şahin, "Öncelikle şunu herkesin bilmesini istiyorum; biz şu anda önünde bulunduğumuz CHP Genel Merkezine kendi hür irademizle geldik. Bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak ana muhalefetin başkanı Kemal Beye aziz milletimizin haklı haykırışını dile getirmeye, kendisine sormamızı istedikleri soruları sormaya ve cevaplarını almaya geldik" dedi.

"Kemal Bey ne Atatürk'e ne de Atatürk'ün emaneti CHP'ye layık değildir"

CHP ile görüşme taleplerinin reddedildiğini ileri süren Genel Başkan Şahin, "2 gündür randevu talebimize cevap vermeyen üstüne birde telefonu suratımıza kapatan bir anlayışla karşı karşıyayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bu millete emanet ettiği bir partinin başkanıyla bu cumhuriyetin sevdalısı biri olarak soru sorup cevap almam en doğal hakkımdır. Maalesef Kemal Bey ise ne Atatürk'e ne de Atatürk'ün emaneti CHP'ye layık değildir" ifadelerine yer verdi.

"Şehit ve gazi yakınlarının hakkını size yedirmeyeceğiz"

Kılıçdaroğlu'nun bölücü terör örgütlerine ses çıkarmadığını iddia eden Şahin, "Nasıl ki Kemal Bey devlet kurumlarının kapısına çat kapı gidiyorsa bende çat kapı geldim. Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz; kol kola girip dostlarımız dediği 'hdpkk' eş başkanları bu milletin güvenlik güçlerini şehit etmekte, Diyarbakır analarının 9-10 yaşındaki evlatlarını zorla alıp dağa kaçırmaktadır. Bu bölücülere ses çıkarmayandan Atatürkçü olmaz! Mustafa Kemal'in emaneti olan Misak-ı Milli yeminine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır politikasına sabah akşam muhalefet edip Atatürk'ün kemiklerini sızlatandan Mustafa Kemal'in askeri olmaz. Olmaz Kemal Bey olmaz. Sizden ne Atatürkçü, ne halkçı, ne laikçi, ne de bu vatana öncü olmaz. Şehit ve gazi yakınlarının hakkını size yedirmeyeceğiz. Gözü yaşlı Diyarbakırlı Kürt annelerimizin hakkını size yedirmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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