24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum." dedi.

CHP Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat ofisinin açılışına katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, aday gösterilmediği için başka bir partiye gitmeyeceğini belirterek, herkesten aynısını yapmasını istedi.

Partililere küsmeme uyarısında bulunan İnce, "Yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum. Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya çalışırsan yanlış yaparsın. Bunları yapmayın diyorum ama... Aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım. Şimdi işimize bakalım biz. Biz bu seçimleri kazanmaya bakalım. Gece-gündüz demeden her bir yere gitmeye çalışıyorum." diye konuştu.

İnce, 31 Mart yerel seçimlerinin diğer seçimlerden farkı olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu seçim saklı seçim. Müzik, afiş, bayrak yok. Neymiş, ne diyor Erdoğan? Çevre diyor, çevreci bir kampanya. Halbuki alakası yok. Derdi şu; müzik, afiş, bayrak olursa yer gök donatılırsa 'aaa' diyecek insanlar, seçim ortamı var. Seçim ortamında ne konuşulur? Geçim konuşulur geçim. Tenceredeki et konuşulur. Evin içindeki dert konuşulur. Bunun konuşulmasını istemiyor. Aman seçim atmosferine Türkiye'yi sokmayalım ki, seçim konuşulmasın, geçim konuşulmasın, soğan, sivri biber konuşulmasın istiyor." ifadesini kullandı.

Kişi başına düşen milli gelir açıklamalarını da eleştiren İnce, "4 kişilik bir aile yapar 44 bin dolar. 44 bin doları 5,5'la çarp 240 bin lira. 12 aya böl, ayda 20 bin lira. Demek ki, 4 kişilik bir ailenin aylık 20 bin lira geliri varmış, hepimizin. İçinizde var mı böyle birisi. Bir tane milletvekili var burada. Bir tek o. Başka yok."

Daha sonra CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile aday Nedim Güler de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İnce ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA