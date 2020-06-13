CHP Genel Merkezi'nde, koronavirüs alarmı CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreteri A.Ç., eşi ve çocuğunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreteri A.Ç., eşi ve çocuğunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Partide A.Ç. ile temas eden çalışanlara izin verildi.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın genel merkezdeki makamında görevli sekreteri A.Ç.'nin, rahatsızlanması sonucu hastaneye başvuran eşinde koronavirüs tespit edildi. Daha sonra A.Ç.'nin yapılan ilk kontrolünde virüse rastlanmadı. Partide işine devam eden A.Ç.'nin ikinci kontrolünde ise virüs saptandı. A.Ç. ile birlikte çocuğunda da aynı şekilde koronavirüs tespit edildi. Tedavi uygulanan A.Ç., eşi ve çocuğunun evde karantinaya alındığı belirtildi.Öte yandan genel merkezde A.Ç. ile temas eden tüm personele, koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verildi. Orhan Sarıbal ile birlikte genel merkezde görev yapan tüm personele de test yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA