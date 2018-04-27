CHP Genel Merkezi'nde Canlı Yayında Gerginlik
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklama yaparken Samsun'dan geldiği öğrenilen Bülent Baskın isimli bir partili kameraların önüne atladı. "Çok zor durumdayım" dediği duyulan Baskın, korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. - ANKARA