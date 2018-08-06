CHP Genel Merkezi, Kurultay İçin Yeterli İmzanın Toplanmadığını Açıkladı

CHP Genel Merkezi, olağanüstü kurultay için verilen geçerli imza sayısının 569 olduğunu, kurultay için gerekli olan 622 sayılık salt çoğunluğun sağlanamadığını açıkladı.

CHP Genel Merkezi'nin olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, parti tüzüğünün 48. maddesi uyarınca olağanüstü kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme sürecinin saat 17.00 itibariyle tamamlandığı belirtildi. Partiye kayıtlı toplam kurultay delegesi sayısının bin 242, tüzük uyarınca olağanüstü kurultay için gerekli olan salt çoğunluğun 622 olduğu ifade edilerek, "Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. 2 Ağustos Perşembe gününden önce Genel Merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8'dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir. 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5'i ise tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür. Genel Merkezimize sunulan ve yukarıdaki açıklarımızın dayanağı tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince; Parti Meclisi üyelerimizin, milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri Birimimizde açıktır." - ANKARA