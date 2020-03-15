CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi CHP Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

CHP Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Alınan bilgiye göre, Genel Merkezin talebi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen özel kıyafetli ve maskeli ekipler, partide temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Kaynak: AA