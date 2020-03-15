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Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Politika

CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

CHP Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

15.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:30
CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

CHP Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Alınan bilgiye göre, Genel Merkezin talebi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen özel kıyafetli ve maskeli ekipler, partide temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarını dezenfekte etti.

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Kaynak: AA

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