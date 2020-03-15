CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi dezenfekte çalışmaları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
15.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:15
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi dezenfekte çalışmaları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu: CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi