CHP Genel Merkez'inde Kapalı Grup Toplantısı Başladı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce adaylar konusuna ilişkin, "Birinci turda bir çatı aday formülü doğru değildir" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Merkez'ine aracıyla gelmesinin adaylık olarak yorumlayan basın mensubuna İnce,"Hayır" cevabını verdi. İnce, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini yapacağız. Milletimizin rahat olmasını, moralini yüksek tutmasını öneririm. Türkiye'nin bu sorununa CHP kadroları çare olacaktır. Çözüm üretecektir. Milletimizin kaygılanmasına gerek yoktur. Meclis grubumuzda kapalı bir toplantı yapacağız. Başta Genel Başkanımız olmaz üzere arkadaşlarımız yöneticilerimiz var güçleriyle çalışıyorlar. Günlerdir uğraşıyorlar. Çok yakında CHP adayını açıklayacaktır. Partimizin yetkili organları ne derse onu tartışmam. CHP kültürü, geleneğiyle yetişmiş bu partinin gerçek bir evladı olarak partinin yetkili organlarının kararlarına saygı duyacağız. Fizik tahsili yapmış, matematik okumuş biri olarak sadece tavsiyem olabilir. Her partinin kendi adayını göstermesi doğru bir tercihtir. Doğrusu da budur. Katılım yükseltilmelidir. Katılım yüzde 85'lerin üstüne çıktığında bu sorun çözülecektir. Birinci turda bir çatı aday formülü doğru değildir. Matematik bilimine aykırıdır. Partiler kendi adaylarını en iyi şekilde hazırlayacaktır."

Abdullah Gül'ün aday olup olmaması konusu hakkında değerlendirmede bulunan İnce, "Arkadaşlarımızla biraz sonra sohbet ederiz. Basın aracıyla böyle bir konuşmaya gerek yok. Ben CHP'nin kendi adayı, Saadet Partisinin kendi adayı, İYİ Parti kendi adayı, HDP kendi adayının olmasını matematik bilimine uyun buluyorum. Doğrusu budur diyorum. İnşallah öyle olacaktır" dedi.

"CHP'nin adayı Abdullah Gül olursa oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a veririm" söyleminin doğru olup olmadığı sorulması üzerine İnce, "Benim öyle bir açıklamam yoktur" dedi.

Abdullah Gül ismine yönelik sosyal medya üzerinden bir isyanın yazıldığının sorulması üzerine İnce, şunları söyledi:

"Şahıslara yönelik bir isyan değil. Abdullah Gül, bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapmış birisidir. Saadet Partisinin adayı olmasında hiçbir sakınca yoktur. Doğrudur." - ANKARA