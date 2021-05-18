CHP Genel Merkez binasına Filistin bayrağı
CHP Genel Merkezi binasına, altında 'Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır' yazan dev Filistin bayrağı asıldı.
CHP Genel Merkezi binasına, altında 'Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır' yazan dev Filistin bayrağı asıldı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, CHP tarafından partinin genel merkez binasına Filistin bayrağı asıldı. Bayrağın alt kısmında ise 'Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır' yazısı yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı