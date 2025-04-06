Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye siyasetinde köklü bir geçmişe sahip olup, genel başkanlık değişimleri her zaman kamuoyunun yakından takip ettiği süreçlerden biri olmuştur. CHP Genel Başkanı kim oldu sorusu, parti içindeki dengeleri ve muhalefet cephesindeki genel stratejiyi doğrudan etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor. 6 Nisan 2025'te yapılan kurultayda yaşanan gelişmeler tüm gözleri CHP'ye çevirdi. Peki, CHP Genel Başkanı kim oldu? SON DAKİKA!

CHP GENEL BAŞKANI KİM OLDU?

21. Olağanüstü Kurultay'da seçime tek aday olarak giren Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 1276 oy kullanılan Kurultay'da, Özel geçerli 1171 oyun tamamını aldı.