CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ı andı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 97'nci yılında saygı ve minnetle andı.

14.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:50
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ı andı

CHP Genel Başkanı , Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu 'ün annesi 'ı vefatının 97'nci yılında saygı ve minnetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk milletine armağan eden Zübeyde Hanım'ı, aramızdan ayrılışının 97'nci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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