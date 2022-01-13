CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması

ZONGULDAK (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Millet İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adayını belirleyemediği" sözlerine ilişkin "Hem seçim tarihini belirlemiyor hem kalkmış 'Adayınız kim' diyor. Adayımızın kim olduğunu açıklamamız için 'Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum' demesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zonguldak'taki temasları kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden ve güvercinlere yem atan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine ve partisine yönelik eleştirilerine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini hedef almasının doğal olduğunu belirterek, "Gayet normal, beni hedef alacak ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Beni hedef alıyorsan, senin istediğin televizyon kanalında benimle tartışma yürekliliğini göstereceksin. Cesur olacaksın. Niye korkak oluyorsun? Benden uzak beni eleştiriyorsun. Çıkarsın karşıma iki uygar insan gibi tartışırız. Senin taraftarların da izler, beni de bütün vatandaşlar izler. Benden çekiniyor, arkadan dolanıyor, arkamdan bir sürü laf ediyor. Çık karşıma kardeşim, çık otur beraber tartışalım. Türkiye de izlesin. Kaybedecek bir şeyimiz yok ki." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı bir teröristle fotoğraflarıyla ilgili haberlerin de yer aldığı HDP'ye ilişkin videoyu izletmesinin ardından yaptığı ve kendisine yönelik eleştirilerde bulunduğu açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Allah aşkına gidip İmralı'da masaya oturan kimdi? Yani şimdi İmralı'nın postacılığına soyundu. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgahı kuran o, konuşan o, medet uman o. Yerel seçimlerde ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona bir akademisyen gönderdi, acaba bize oy verebilirler mi diye selamlarını getirdi. Devletin televizyonunda bunu canlı yayımladılar. Şimdi dönüp bizi suçluyor. Ne yaparsa yapsın beyefendi gidici artık. Millet tahammül edemiyor, yalana, zamma, haksızlığa tahammül edemiyor, gidici. Suçlamasına gerek yok, çıksın karşıma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyemediği eleştirisine ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel, seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem kalkmış 'Adayınız kim' diyor. Adayımızın kim olduğunu açıklamamız için senin, 'ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum, Bay Kemal gel sen de oy kullan' demesini bekliyoruz. Söylemiyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın, HDP'li milletvekilinin teröristle çekildiği fotoğraflara ilişkin kendisinin ve partisinin sessiz kaldığı yönündeki ifadeleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum, ne zaman çekilmiş diye. Bunların İmralı'ya masa attıkları dönemde, o açılım döneminde fotoğrafı çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı, sorunun muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Nasıl oldu, açılımda ne oldu, açılımda olduysa sen neredeydin, bu ülkeyi sen yönetmiyor muydun, aklın başında mıydı? Bunların sorulması lazım. İşin özeti bu." sözlerini sarf etti.

"Esnaf kazandıkça Türkiye de rahatlayacak"

Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın durumuyla ilgili de şu görüşleri paylaştı:

"Gezdiğim pek çok yerde, sadece burada değil, diğer illerde de esnaf zamdan şikayetçi. Sattığı ürünü yeniden aynı fiyattan alamıyor, zamlı fiyattan alıyor, büyük sıkıntısı var. Elektrik fiyatlarının yükselmesinden şikayet edenler oldu. Dolayısıyla esnaf sıkıntılı, sıkıntıyı biz de görüp fark ediyoruz. Baktığınız zaman Zonguldak'ta karşılaştığımız olay Trabzon'da da Hakkari'de de Elazığ'da da var. Sonuçta esnafın büyük sıkıntısı var. Esnafa biraz kolaylık sağlamak lazım. Aldıkları kredilerin faizlerini silmek lazım. Biraz rahatlaması lazım, çünkü esnaf orta direk, orta direği kaybetmemeliyiz, esnafı desteklemeliyiz. Onlar kazandıkları sürece Türkiye de rahatlayacak."

Zonguldak'ta trafiği rahatlatmak için açılması planlanan Mithatpaşa Tünelleri ve Kilimli Sahil Yolu'nun dünkü yağmur ve fırtına nedeniyle su altında kaldığının belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, buraların üçüncü kez su altında kaldığını, doğanın kuralları göz ardı edilerek iş yapılamayacağını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, tıp öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle gündeme gelen yurt tartışmalarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Enes'in videosunu izlediğimde her vatandaş gibi benim de yüreğimden bir şeylerin koptuğunu hissettim. Yurt yapmak devletin görevidir. Kız-erkek öğrenciye, üniversiteye gelirken güvence sağlamak, yurtlarda onlara imkan sağlamak, devletin görevidir. Bu yapılmadı, yapılmıyor hala. Bizim bir taahhüdümüz var; iki yıl içerisinde bu sorunu kesinlikle çözeceğiz. İki yıl içinde Türkiye'de yurt sorunu kalmayacak. Bunu yeni söylemiyoruz zaten defalarca dile getirdik. Bu tür yurtlarda kalan öğrenciler, bir sorunla karşılaşıyorlarsa 'Bu yurttan memnun değiliz ama gidecek yurdumuz yok' diye düşünüyorlarsa bütün belediye başkanı arkadaşlarıma Ankara'ya dönünce talimat vereceğim. Diyeceğim ki size gelen herhangi bir öğrenci, yurtta barınamadığını, huzur içerisinde çalışamadığını, özgürlük alanının sınırlandığını, rahat olamadığını, karnının doymadığını ifade ediyorsa özel bir telefon hattı vereceğiz, bu numarayı kamuoyuyla paylaşacağız ve başkanlarımıza 'bu öğrencilerin sorunlarını mutlaka çözün' diyeceğiz. 'Belediyelerimizin olmadığı yerde milletvekillerimize mutlaka ulaşın, onlar size yardımcı olacaktır' diyeceğiz. Toplumumuzu derinden sarsan bir dram, bu tür dramları yaşamak istemiyoruz. Güzel bir Türkiye'de gençlerimiz özgür, rahat olmalı, gençlerimiz espri yapmalı, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda koşmalı, eğlenmeli, arkadaşlıklarını sürdürmeli."

Açıklamalarının ardından Soğuksu taksi durağında esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, pencereden kendisini davet eden kişisel gelişim kurslarındaki gençlerin yanına gitti.

Kılıçdaroğlu, bölgedeki bir çay ocağında vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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