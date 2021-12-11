CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yunus Emre Yılı Özel Konseri'ni izledi - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yunus Emre Yılı Özel Konseri'ni izledi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yunus Emre Yılı Özel Konseri'ni izledi
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Yunus Emre Yılı Özel Konseri'ni izledi.

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Yunus Emre Yılı Özel Konseri'ni izledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ankara Ada Yerleşkesi'nde Yunus Emre Yılı Özel Konseri gerçekleştirildi.

Şef Eray İnal'ın yönetiminde Yunus Emre'nin eserlerinin seslendirildiği konseri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda davetli izledi.

Konserin ardından davetlilere hitap eden Mansur Yavaş, tüm sanatçılara emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ankara'nın kültür sanatın da başkenti olması için sonuna kadar çalışmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, Yunus Emre ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek, Ankara'yı çok daha ileri seviyelere taşımak istediklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konserden ayrılırken vatandaşlarla selfie çektirdi.

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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