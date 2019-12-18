: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti

18.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki kabulünde, YÖK Başkanı Saraç ile eğitim ve öğretimdeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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