CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti
Haberler » Politika » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti - Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı kabul etti.

18.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:10
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı , (YÖK) Başkanı Prof. Dr. 'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki kabulünde, YÖK Başkanı Saraç ile eğitim ve öğretimdeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da hazır bulundu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler