CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni yılı torununun çektiği fotoğrafla kutladı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni yılı torununun çektiği fotoğrafla kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni yılı torununun çektiği fotoğrafla kutladı
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile fotoğrafıyla yeni yılı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile fotoğrafıyla yeni yılı kutladı.

Kılıçdaroğlu, torunu Duru'nun çektiği öz çekimi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Ailemiz, Türkiye'nin ailelerine çok güzel bir yıl diler." ifadesine yer verdi.

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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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