Kılıçdaroğlu, yeni Gençlik Kolları MYK'sini kabul etti - Haberler
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Kılıçdaroğlu, yeni Gençlik Kolları MYK'sini kabul etti

AA - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni seçilen Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni seçilen Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 16. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilen Gençosman Killik ve kurultay sonrasında belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, yeni Gençlik Kolları MYK'sini kabul etti

Kılıçdaroğlu, yeni Gençlik Kolları MYK'sini kabul etti

Kılıçdaroğlu, yeni Gençlik Kolları MYK'sini kabul etti

AA - Son Dakika Haberleri

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