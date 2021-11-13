Kılıçdaroğlu, yeni Gençlik Kolları MYK'sini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni seçilen Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 16. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilen Gençosman Killik ve kurultay sonrasında belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul ettiği belirtildi.