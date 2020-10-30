CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın İzmir'de incelemelerde bulunacak
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın İzmir'de incelemelerde bulunacak

30.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:16
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın İzmir'de incelemelerde bulunacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için yarın İzmir'e gidecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için yarın İzmir'e gidecek.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunmak üzere yarın 12.00'de İzmir'de olacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun detaylı programının ise yarın sabah paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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