CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı

25.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:39
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Ertaş'ın "Şu Garip Halimden" türküsü eşliğinde hazırlanan videoyu paylaştı.

Videoda Kılıçdaroğlu, "Kadınlar insandır, biz de insanoğlu diyen, bağlamanın teline her dokunuşunda yüreğimizi titreten büyük halk ozanı Neşet Ertaş bundan tam 8 yıl önce yorulup aramızdan ayrıldı. Bozkırın Tezenesini saygıyla anıyorum. Gönlümüz hep seni arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında Yunus Emre'nin "Sakıngıl" şiirinden "Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil." dizesine de yer veren Kılıçdaroğlu, Ertaş için "Seni unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Mert Fırat Hazal Kaya Acun Ilıcalı Meryem Uzerli
Spor Tisserand Tamer Tuna Arda Turan Mbaye Diagne Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 12:30:46. #1.14#
title