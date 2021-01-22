CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 5. yılında Kamer Genç'i andı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 5. yılında Kamer Genç'i andı

22.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:11
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 5. yılında Kamer Genç'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Kamer Genç'i andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Kamer Genç'i andı.

Kılıçdaroğlu, Genç'in vefatının 5'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşamını Cumhuriyet değerlerine adayan, Türk siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı Kamer Genç'i aramızdan ayrılışının 5'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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