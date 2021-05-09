CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP'li Erol, Elazığlı şehit annesini aradı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP'li Erol, Elazığlı şehit annesini aradı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Gürsel Erol, şehit annesini görüntülü arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP'li Erol, Elazığlı şehit annesini aradı

ELAZIĞ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Gürsel Erol, şehit annesini görüntülü arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

2012 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütünce yerleştirilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Coşkun Göl, şehit düşmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Gürsel Erol, Elazığlı şehidin annesi Hüsna Göl'ü görüntülü arayarak hem Kadir Gecesi'ni hem de Anneler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu ve Erol'la görüşen şehit annesi Göl, düşünüp aradıkları için ikiliye teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ