CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van Valisi Bilmez ile telefonda görüştü

23.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İran'ın Hoy kenti merkezli deprem nedeniyle Van'da meydana gelen hasar ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Bilmez'den detaylı bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, Bilmez'e, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA