CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Van'daki sel bölgesinde
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Van'daki sel bölgesinde

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Van'daki sel bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selden etkilenen Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne geçti. Vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Esenyamaç Mahallesi'nde meydana gelen sel sonrası müdahalenin yapıldığını belirterek, "Türkiye bir bütün olarak bütün sorunlara kilitleniyor. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyorlarsa o mağduriyetleri gidermek için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Bir tane taziye evi talebi var. Onu burada yapacağız. Üzerine bir cami yapılacaktı onu da yapacağız. Bu konuda söz verdik. Ayrıca kadın kardeşlerimiz evlerinde bir şey kalmadığını, selden büyük zarar gördüklerini ifade etti. Bir evin ihtiyacı neyse yatağından, buzdolabına kadar listesini yapın ve listeyi de il başkanımıza ulaştırın. Biz bu listeyi karşılayacağız. Bu sözü verdik. Hiç kimse kendini sahipsiz hissetmesin. Esenyamaç'ta kuşkusuz görüyoruz. Türkiye'de hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Biz hep beraber ülkenin sorunlarına kilitlendik" dedi.

Karadeniz'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili de Kılıçdaroğlu, "Bugün Karadeniz'de de bir sel felaketi oldu. Can kaybı da var tabi. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Arkadaşlarımız, grup başkan vekilimiz, milletvekillerimiz orada. Oradaki sorunlar için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ben tekrardan geçmiş olsun diyorum. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Biz bütün sorunları çözeceğiz. El birliğiyle anca beraber kanca beraber sorunları çözeceğiz" diye konuştu.

Van'da yaşanan sel felaketlerinde bölgenin 'afet bölgesi' ilan edilmesi noktasında taleplerin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van ile ilgili talepler var. Afet bölgesi ilan edilsin diye. Karadeniz'de Rize'de yapıldı. Yangın olan bölgelerde de yapıldı. Buralarda da afetin içeriğine, büyüklüğüne bakmak lazım. Buraya baktığımız zaman çok büyük bir afet yaşandı. İnsanlar muhtarın uyarısıyla evlerini erken terk etmişler. Yoksa çok sayıda can kaybı yaşanabilirdi. Dolayısıyla afet bölgesi ilan edilebilir. Ama bizler buradaki bütün ihtiyacı karşılayacağız sözü verdik."

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle Van şehir merkezine geçti.

(Yılmaz Sönmez - Yunus Tuğrul - Harun Aksu/İHA)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Van'daki sel bölgesinde
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Van'daki sel bölgesinde
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Van'daki sel bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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