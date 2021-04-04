CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde, Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) burs alan öğrencilerden iş verilmediği sürece bu paranın talep edilmeyeceğini ve faiz işletilmeyeceğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde, Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) burs alan öğrencilerden iş verilmediği sürece bu paranın talep edilmeyeceğini ve faiz işletilmeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi.

Çeşitli bölümlerden mezun gençlerin talep ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

İşsizlik sorununun, izlenen ekonomik politikanın bir sonucu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, ekonomik politika istihdam yaratıyorsa orada başarıdan söz edilebileceğini söyledi.

Aynı nüfusa sahip Almanya'nın dışarıdan işçi almasına rağmen Türkiye'de 10 milyon işsizin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, gençlerin, geleceğini başka ülkelerde aradığını kaydetti.

Kamuya eleman alımında mülakatların kaldırılmasını istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, alımların, KPSS puanı ile yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 138 bini aşkın öğretmen açığının olduğunu, öğretmen istihdamının yapılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sağlık alanında da personel alınmasının önemine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, 3600 ek gösterge bekleyen binlerce kişinin olduğunu ifade ederek, "Bunlara 3600 ek gösterge verdiğiniz zaman kadrolar boşalacak, buraya alım yapabilirsiniz." dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu borcunu ödeyemeyen gençlere haciz geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Onu telafi edeceğim söz. Kredi Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilerden iş verilmediği sürece ne para talep edilecek ne de faiz çalışacak. Para talep ediyorsanız, iş vereceksiniz. Kredi vermişsiniz, iş vermiyorsunuz, geliri yok, ayrıca faiz uyguluyorsunuz. Bu, insanlığa aykırı bir uygulama. Bunu kesinlikle kaldıracağız." diye konuştu.

"Gençler umutsuz olmasın"

Gençlerden umutsuz olmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, gençler birlikte davrandığında bütün siyasi partilerin hizaya gelebileceğini belirtti.

Kamuda ve alanda çok sayıda iş olmasına rağmen ülke iyi yönetilemediği için işsizliğin bulunduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, işsizlik olduğu için üretimin durduğunu, ithalat yapılacağını, ülkenin ekonomik olarak dışarıya bağımlı bir konuma geldiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, 83 milyonun, dışarıdaki bir avuç tefeciye çalıştığını, Türkiye'nin milyarlarca dolar faiz ödediğini iddia ederek, bu paranın Türkiye'de kullanılıp, istihdam alanı yaratılabileceğini vurguladı.

Video konferans toplantısında Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Onursal Adıgüzel ile Parti Meclisi üyesi Deniz Demir ve Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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