CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katıldı: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına ilişkin, "AK Parti'den milletvekili olup olmaması bana göre hiç önemli değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına ilişkin, "AK Parti'den milletvekili olup olmaması bana göre hiç önemli değil. AK Parti'den yine birisi olabilir ama Boğaziçi Üniversitesinin geleneksel yapısına, o kültüre uygun birisi olabilir." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katılarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de basın özgürlüğünün nasıl algılanması ve bu konuda ne yapılması gerektiğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, önce medya ile vatandaş arasında güvenin sağlanması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, bu güveni sağlayacak kurumun başında da siyaset kurumunun geldiğinin altını çizerek, siyaset kurumunun doğru haber yapanları düşmanlaştırması durumunda vatandaşın bir kısmının veya kendisine oy verenlerin, "Ya bu bize doğru haber vermiyor" algısını pekiştirmiş olduğunu söyledi.

Siyasilerin kendileri hakkında yapılan haberlerin doğru olması durumunda yanlışı düzeltmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Düşünün yani bizim ülkemizde Cumhurbaşkanı pozisyonunda olan kişi açıkça bir gazetenin ismini vererek, 'Efendim bu gazeteyi almayın, ben de zaten okumuyorum.' Ne demek bu yani. Böyle bir ortamda medya özgürlüğünden söz edemezsiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, basın alanında kurumsal olarak var olan hukuki altyapının eksiklikleri olmasının yanı sıra bu alt yapının yeterli olduğuna inandığını belirterek, "Temel normlara, iskelete baktığınız zaman her şey var. Peki ortada olmayan ne? Bunlara inanmayan ve bunları bozmak isteyen bir siyasetçi yapısı var." ifadelerini kullandı.

"Siyasetteki ayrışma RTÜK'e de yansımış durumda"

RTÜK'ün yapısına ve uygulamalarına yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin RTÜK'e temsilci atarken bu insanların sıcak siyasetten gelmemelerine özen göstermeleri gerektiğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, bu konuda tecrübeli kişilerin atanması gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetteki 'Millet İttifakı-Cumhur İttifakı' gibi şeklindeki bir ayrışma, RTÜK'e de yansımış durumda. Orada AK Parti ve MHP ortak hareket ediyor. Gelen talimata göre karar veriyorlar. Böyle bir tablo var. Bu tablonun maliyeti medyaya çıkıyor. Televizyona çıkıyor, kapatıyorlar. Dolayısıyla ağır para cezaları var. Yargıya gidiliyor. Doğru yargıya gidiliyor ama yargı da kontrol altında, onu da kabul etmek lazım. Uzun bir süreç var. Yargı kararı çıktıktan sonra, diyelim ki en tepeden karar çıktıktan sonra zaten hiçbir anlamı yok. Bakıldığı zaman zaten karartma gerçekleşmiş oluyor. Sorunlu bir kurum. RTÜK, evrensel ölçü, evrensel kriterler esas alınarak karar verilmesi gereken bir kurul olmaktan çıkmış, siyasi otoritenin baskı yapabileceği ve istediğini susturabileceği bir kurum haline dönüşmüş. Böyle bir garip yapı var."

"Üniversitelerin yapısına, durumuna bakılarak atama yapılması gerekir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kültürel iktidar" konusuna yönelik ifadelerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, iktidarın kültürü geliştireceğini söylediğini, ancak rüşvet alan, ehliyet ve liyakatı bulunmayanları kurumlarda görevlendirdiğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, kültürün sanattan dine, matematikten edebiyata kadar her alanda derinleşmeyi gerektirdiğini, bu doğrultuda gösterilecek çabaların insanın farklı açılardan dünyaya bakmasına yol açabileceğini anlatarak, "Erdoğan'ın kültür ile alakası yok. Dolayısıyla onun düşlediği kültür hangi kültür ben mesela bilmiyorum. Rüşvet alan birisini büyükelçi atamak benim ne kültürümde ne inancımda ne bilgimde ne birikimimde asla olmaz. Böyle bir şeye izin vermemelisiniz." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bulu'nun atanmasına da değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bakın oraya atanan kişinin AK Parti'den milletvekili olup olmaması bana göre hiç önemli değil. AK Parti'den yine birisi olabilir ama Boğaziçi Üniversitesinin geleneksel yapısına, o kültüre uygun bir birisi olabilir. Önceki rektör de AK Partili'ydi. Tepede oturan kişinin bu tür atamaları yaparken, üniversitelerin yapısına, durumuna vesaire bakarak atama yapması gerekir. Gelenekleri korumak lazım. Hem geleneklere sahip çıkın deniyor hem bütün gelenekler alt üst ediliyor. Öğrenciler de üniversite hocaları da buna itiraz ediyor. Dinlemesi, bakması, konuşması lazım."

"Bir kişinin gazeteci olup olmadığına gazeteciler karar verir"

Bir gazetecinin yaptığı haber nedeniyle yargılanması ve gazetecilerin özlük haklarına yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, devlette ciddi bir çürüme yaşandığını ve bu çürümenin önündeki en büyük engelin ise işi ehline teslim etmemek olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, devletin kurumlarının büyük ölçüde yozlaştığını ve bu durumun yargıyı da etkilediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Normalde iş davalarına bakan Yargıtayın ilgili mahkemesi hep çalışanlardan yana karar verirdi. Sadece bizde değil, dünyada da örnekleri böyle. Şimdi bu kuralı da değiştirmeye başladılar. Gazeteci olup olmadığına onlar mı karar verecek? Gazeteci olup olmadığına gazeteciler karar verir. Yani işin doğasında bu var. Bağımsız bir kurum olur, adı Türkiye Gazeteciler Sendikası mı olur, cemiyet mi olur veya bunlardan oluşan bir kurul mu olur. Şimdi Yargıtay, 'Oraya soralım, basın kartı var mı yok mu?' diyecek. Orası 'Yok, vermedik.' diyecek. 'Gazeteci olsa dahi vermeyeceğim.' diyor."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin