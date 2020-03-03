CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türk ordusu TBMM'nin ordusudur"

03.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öncelikle Türk ordusu TBMM'nin ordusudur. Onlarca şehidi varken TBMM'nin hızla toplanmaması düşünülemez. Kavga istemiyoruz, polemik istemiyoruz, gerçekleri istiyoruz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bu grup toplantısının kendisi için zor olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Meseleyi nasıl anlatacaksınız? Neler söyleyeceksiniz? Hepimizin yüreği kanıyor hepimiz ciddi bir gelecek endişesi taşıyoruz. Samimi inancımı söyleyeyim, Türkiye iyi yönetilemiyor. Ne söyleyeceksiniz? Söylenmesi gereken çok şeyi söyledik aslında. Yapılması gereken çok şeyi yapmaya çalıştık, öneriler getirdik. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle sıradan bir coğrafyada değil. Bütün dünyanın gözlerinin olduğu stratejik bir bölgede. Egemen güçlerin bu bölgeden nasıl kovulduğunu bu ülkeyi yönetenler biliyorlar mı? Milli kurtuluş savaşının nasıl verildiğini biliyorlar mı" diye konuştu.



Suriye ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Varsa bir sorun uluslararası kuruluşlar var. Bunu uluslararası arenaya taşırsın. Biz kendi bölgemizde savaş istemiyoruz. Komşuda savaş istemiyoruz, yangın istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



İdlib'de gerçekleşen hain saldırı sonrası TBMM'ye olağanüstü kapalı toplantı çağrısı yaptıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir suçlama yok, hiçbir eleştiri yok. Sadece TBMM olarak toplanalım, olayın ayrıntılarını öğrenelim. Milletin vekili olarak buna hakkımız var bizim, bunu söyledik. Ertesi gün yine hiçbir haber yok. Bir açıklama daha yaptık. Talebimizi bir kez daha dile getirdik. Parti sözcümüz yine kimseyi eleştirmeden, siyasi polemik konusu yapmadan sağduyulu bir açıklama yaptı. TBMM toplantı çağrımız anayasamızdaki gerçeklere dayanmaktadır. Birlik ve bütünlük içinde yaşanan çok sıkıntılı süreci aşmak gayretidir. Kavga demiyoruz, birlik ve bütünlük içinde bu sorunu aşalım, mecliste oturalım ve konuşalım diyoruz. Öncelikle Türk ordusu TBMM'nin ordusudur. Onlarca şehidi varken TBMM'nin hızla toplanmaması düşünülemez. Kavga istemiyoruz, polemik istemiyoruz, gerçekleri istiyoruz. Yine ses yok" şeklinde konuştu.



Şehitler tepesi tartışmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Zaten şehitler tepesi boş değil ki. O tepede yüz binlerce şehit var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA