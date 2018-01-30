CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ttb Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasına İlişkin, "Bu Tür...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu tür davranışlar, sizin yaptığınız ve toplumun tümünün desteklediği Afrin Operasyonu'na gölge düşürür. Çünkü şu algıyı beslemiş olursunuz; 'Bir yerde bir hata yapıyoruz, bu hatayı kimse bilmesin, görmesin.' Ortada bir hata falan yok. Neden yapıyorsunuz bunu? İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler." dedi.