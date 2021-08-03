CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız"
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Politika

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk Hava Kurumu'nun yenilenmesi için belediyelerimizi, halkımızı ve iş insanlarımızı göreve çağırıyorum.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk Hava Kurumu'nun yenilenmesi için belediyelerimizi, halkımızı ve iş insanlarımızı göreve çağırıyorum. Herkesin huzurunda, herkesin sorumluluğunda. THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Orman yangınlarından dolayı vatandaşların gördüğü zararın kayıt altına alınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız ve çalışma arkadaşları bu konuda tüm duyarlılığı göstermektedirler. Her orman için güncel ve doğru bir yangın planının yapılmasını sağlamalıyız. Bu iktidarın işi demeyeceğiz biz yapacağız. Ormanlarımız kendisini yenileyecektir. Duygusal olarak fidan dikilsin diyorsunuz anlıyorum bunu ama bilim insanlarını dinlemeye başlamanın tam zamanıdır. Konunun uzmanı bilim insanlarımızdan destek isteyeceğiz bunun için de bir bilim çalıştayı yapılmasına gerek var ve bunu sağlayacağız" diye konuştu.

THK'nın yenilenmesi gerektiğini bildiren Kılıçdaroğlu, "THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız. Bu rezalete hep birlikte son vermek zorundayız. Aklı başında olan paydaşlar olarak biz bunu yapacağız, iktidardan da artık bir şey beklemeyeceğiz. Onları bir manipülasyon maşası olarak trolleriyle baş başa bırakacağız. Biz milletimizle, saray iktidarının unuttuğu köylülerimizle el ele vererek gerçeklere odaklanacağız" açıklamasında bulundu.

(Mİ-BC-AŞ-Y)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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