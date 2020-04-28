CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEMA yöneticileriyle görüştü
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEMA yöneticileriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile video konferans üzerinden görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEMA yöneticileriyle görüştü
28.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile video konferans üzerinden görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da hazır bulunduğu görüşmede vakıf yöneticileri, "Madencilik mevzuatı ve yansımaları" başlıklı sunum yaptı ve orman alanlarının korunmasına yönelik önerilerini aktardı.

Sunumun ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Kamudan sağlanması gereken bilgilerin tümünü anladığım kadarıyla alamıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Gülizar Biçer Karaca'nın, parlamentoya gelen yasa tekliflerini ilgilendiren alanlarda çalışan sivil toplum örgütü yetkililerinin görüşlerini aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kendilerinin, bu teklifleri görüşen TBMM komisyonlarına ilgili sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların da davet edilmesinden yana olduklarını anlattı.

TEMA'ya nasıl destek verebileceklerini soran Kılıçdaroğlu, "Kaz Dağları ile ilgili bütün Türkiye bir anlamda ayağa kalktı. Aklımda şu soru hala var. O kadar ağaç kesilirken neden kimsenin sesi çıkmadı da adamlar kazma vurmaya başladıklarında birden gürültü çıktı?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de gittiği yerlerde çevre örgütleriyle ayrıca bir araya geldiklerini anlatarak Karadeniz'deki sivil toplum örgütleriyle HES'ler ve yollar konusunda yaptıkları toplantıları örnek gösterdi.

TEMA'nın, çevre konusunda Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "TEMA ne kadar güçlü olursa, insanlar da doğaya o kadar sahip çıkarlar." dedi.

"Tarım, Türkiye'nin en stratejik alanlarından"

Kılıçdaroğlu, tarımı Türkiye'nin en stratejik alanlarından biri olarak gördüklerini, tarıma özel bir ağırlık ve önem vermek gerektiğini söyleyerek geçen günlerde tarım konusunda çalışan bileşenlerle de bir araya geldiklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs salgını dolayısıyla umarım halkımız doğayı bir daha keşfetmiş olur. Çünkü evde kaldığımız zaman ağaç göremiyoruz, park göremiyoruz, çevreyi yeteri kadar göremiyoruz. Dolayısıyla doğanın ne kadar güzel olduğunu, bizim de doğanın parçası olduğumuzu evde kalarak, belki biraz yaşamı sorgulayarak yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Mahalledeki, caddedeki, sokaktaki ağacı, bizim dışımızdaki diğer canlıları, teneffüs ettiğimiz havanın güzelliğini bir şekliyle yeniden keşfetmek gerekiyor."

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da bir süredir maden konusuyla ciddi şekilde ilgilendiklerini belirterek bu konudaki kimi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede konuşan diğer vakıf yöneticileri ise CHP'nin bazı kanunları iptal için Anayasa Mahkemesine götürdüğüne işaret ederek çevreyle ilgili açılacak davalara TEMA'nın da destek vereceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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