CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

08.11.2020 21:07 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:11
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın Ermenistan'ın işgalinden kurtuluşunu ve Azerbaycan ordusunun şanlı zaferini yürekten kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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