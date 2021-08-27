CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SMA hastası Tuğkan Uraz'ın ailesiyle bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SMA hastası Tuğkan Uraz'ın ailesiyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SMA hastası Tuğkan Uraz'ın ailesiyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SMA hastası Tuğkan Uraz Özkıdık için düzenlenen yardım kampanyasına destek amacıyla ailesi ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SMA hastası Tuğkan Uraz Özkıdık için düzenlenen yardım kampanyasına destek amacıyla ailesi ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kentteki bir kafede SMA hastası Tuğkan Uraz Özkıdık için yardım kampanyasına destek amacıyla düzenlenen kermese katıldı.

Burada iki çocuk sahibi Coşkun ve Satı Özkıdık ailesini bir süre dinleyen Kılıçdaroğlu, milletvekili arkadaşlarıyla konunun takipçisi olduklarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Ben Salı toplantılarında grup toplantılarında, SMA hastası ailelerle bir araya geldiğimde dile getiriyorum. Aynı zamanda Meclis Genel Kurulu'nda da bizim milletvekili arkadaşlarım bunu gündeme getiriyorlar. Bu konunun çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. İlacın pahalı olup olmadığına bakmaksızın çünkü söz konusu olan insan hayatıdır. İnsan hayatı söz konusuysa gerisi teferruattır. Çocukların yaşama kavuşturulması onların anne babalarıyla beraber mutlu bir yaşam sürmeleri hepimizin ortak dileği." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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