CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Siyaset Vatandaş İçin Yapılır, Ülke İçin Yapılır, Ülkenin...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Siyaset vatandaş için yapılır, ülke için yapılır, ülkenin çıkarları için yapılır. Siyaset ülkeyi birleştirmektir; kutuplaştırmak değil, bölmek değil, ayrıştırmak değil, gerginlik yaratmak değil. O nedenle her yerde söylüyorum, bir daha söyleyeceğim, defalarca söyleyeceğim, sizler de söyleyin; hiç kimsenin etnik kimliğine göre, inancına göre, yaşam tarzına göre siyaset yapmayacağız. Yapanlar vatan hainleridir, yapanlar ülkeyi sevmeyenlerdir. Herkesin kimliğine saygı duyuyorum. Herkesin inancına saygı duyuyorum. Herkesin yaşam tarzına saygı duyuyorum."