CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinop'ta vatandaşlara seslendi Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinop'ta vatandaşlara seslendi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinop'ta vatandaşlara seslendi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.

Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde
Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Çocuklarımız, evlatlarımız bu güzel Türkiye'de umut içinde büyüyecekler ve yaşayacaklar." dedi.

Sinop'ta çeşitli temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, ardından Ayancık ilçesine geçti.

Belediye önündeki kent meydanında vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, zorluklar karşısında umutsuzluğa kapılmamalarını istedi.

"Hep beraber, hep birlikte tarihin bize yüklediği sorumluluğu yerine getireceğiz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Çocuklarımız, evlatlarımız bu güzel Türkiye'de umut içinde büyüyecekler ve yaşayacaklar. Sizden istediğim umudunuzu kaybetmeyin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ayancık Belediyesinin hizmetlerinde olduğu gibi Türkiye'nin tüm coğrafyasına aynı hizmeti götüreceklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütün coğrafyasında insanlar mutlu olacak. Hizmetin ne olduğunu görecekler. Verdiğimiz hizmetin hesabını halka vereceğiz. Belediye Başkanımız nasıl harcadığı her kuruşun hakkını Ayancık halkına veriyorsa biz de 83 milyondan topladığımız vergilerin hesabını 83 milyona vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız ve savunacağız."

Kılıçdaroğlu, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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